Rinnovo in vista per il giocatore del Milan: ingaggio raddoppiato!

Pierre Kalulu non è più un elemento sconosciuto. A forza di grandi prestazioni e grazie ai vari infortuni in quella zona del campo, è riuscito a ritagliarsi una spazio importante nella difesa del Milan. Anche oggi contro il Torino è pronto a partire dal primo minuto insieme a Tomori. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza è pronta a offrirgli un rinnovo di contratto fino al 2026.

Il difensore francese ha un contratto in scadenza nel 2025 e l’idea è quello di prolungarlo di un altro anno.

Al momento Kalulu guadagna 500 mila euro annui. Con il rinnovo il suo ingaggio verrà raddoppiato. Non è ancora stata stabilita la data dell’incontro con il suo entourage ma dovrebbe aver luogo nelle prossime settimane.

FILIPPO FAGIOLINI