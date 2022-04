Romagnoli ha deciso il suo futuro: la scelta definitiva del difensore

Alessio Romagnoli ha difeso i colori rossoneri fino all’arrivo di Tomori, che gli ha tolto spazio e lo ha relegato in panchina. Normale che sia la società che il calciatore abbiano preso del tempo per riflettere sul contratto in scadenza a giugno 2022, una scelta che ormai è stata presa.

Come rivela infatti Nicolò Schira sul suo profilo Twitter la decisione definitiva è arrivata. Romagnoli lascerà il Milan per accasarsi a parametro zero alla Lazio con un contratto fino al 2027 da 3.2 milioni di euro annui più bonus.

Romagnoli Milan Lazio

Il difensore giocherà nella squadra per cui ha sempre tifato nonostante sia stato proprio lui ad eliminare i biancocelesti dalla Coppa Italia qualche anno fa con l’ultimo rigore segnato in maglia rossonera prima della finale persa contro la Juventus.

Di seguito il tweet:

Alessio #Romagnoli to #Lazio as a free agent is at the final stage. Ready a contract until 2027 (€3,2M net/year + bonuses). #transfers https://t.co/zZgvq0DRgY — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2022