Romagnoli sempre più vicino alla Lazio: incontro con Lotito!

Sul futuro di Romagnoli sembra che non ci siano più dubbi già da tempo: il capitano non rinnoverà il contratto con il Milan e lascerà i rossoneri a parametro zero al termine della stagione.

Nel suo destino c’è la Lazio. I contatti tra le parti vanno avanti ormai da settimane e, come riportato da Sportitalia, adesso il club biancoceleste ha fretta di chiudere la trattativa.

Romagnoli Milan Lazio

Proprio per questo motivo, è stato anticipato a domani un incontro che potrebbe essere decisivo per l’esito dell’operazione, a cui parteciperà anche il presidente Claudio Lotito.

⚠️ Il futuro di Alessio #Romagnoli è sempre più biancoceleste: la #Lazio ora ha fretta e ha deciso di accelerare, anticipando a domani un incontro cruciale tra le parti, a cui presenzierà anche il presidente #Lotito #Sportitalia — Sportitalia (@tvdellosport) April 14, 2022