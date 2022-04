Milan, Salvini al veleno: “Possiamo regalare Messia e Salamella?”

Il pareggio per 0-0 dell’Olimpico di Torino ha reso nervosi tutti, compresi i tifosi rossoneri. Il Milan, complice la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona, non è più padrone del proprio destino ed è costretto ad inseguire, sperando in un passo falso dei cugini nerazzurri.

Tra i più critici verso il Milan c’è Matteo Salvini, che ha lasciato un commento sotto il consueto post del club rossonero scrivendo:



“Cercasi palle, gioco, idee, sudore sulla maglia. PS. Possiamo regalare Messia e Salamella?!? Forza Milan sempre”.