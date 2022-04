Sarri deluso: “Abbiamo sprecato tanto”, poi le parole sul futuro

Il posticipo dell’Olimpico si conclude con la vittoria per 2-1 in rimonta del Milan contro la Lazio. Dopo l’iniziale svantaggio con il gol del solito Immobile, i rossoneri dominano e nella ripresa trovano prima il gol del pareggio di Giroud – sempre decisivo nei momenti importanti – e poi la rete da tre punti di Tonali nel recupero.

Con questa vittoria, il Milan è matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Diverso il discorso per la Lazio, che dovrà continuare ad inseguire un posto in Europa.

Nel postpartita, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato così la partita:

“Abbiamo commesso un errore in un momento in cui non stavamo rischiando più niente, ci dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo sprecato tantissime palle riconquistate, anche se nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sofferto poco. Non penso che la squadra abbia sofferto l’ambiente dell’Olimpico, anche se sicuramente un altro clima avrebbe aiutato maggiormente. È stata una settimana complicata per noi“.

Infine, Sarri parla così della sua prima stagione in biancoceleste: “Io qui alla Lazio sto benissimo, sia con la squadra che con l’ambiente: il lavoro procede bene“.