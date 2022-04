Scamacca-Milan, fissato l’incontro: sul piatto tre contropartite

Il Milan sta lottando per lo scudetto ma in questo periodo sta facendo una fatica enorme a segnare. Lì davanti stanno giocando sempre gli stessi dati gli infortuni ripetuti di Ibrahimovic e Rebic. L’età dello svedese si sta facendo sentire e il suo futuro prossimo è del tutto incerto.

Milan Scamacca incontro

Per questo motivo, i rossoneri vogliono una punta lì davanti in estate. Il nome più caldo è quello di Gianluca Scamacca. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri incontreranno il Sassuolo dopo Pasqua e la volontà sarebbe quella di inserire qualche contropartita: Colombo e Maldini su tutti, ma anche Marco Nasti e Marco Brescianini, ora in prestito al Monza.

Inoltre, a Maldini piace anche Junior Traoré che sta facendo un ottimo finale di stagione.