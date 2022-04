Sconcerti duro con Ibra: “Non può più farlo”

Il Milan è in difficoltà, ultimamente arranca nella corsa scudetto, e in tanti tra i tifosi milanisti si appellano al ritorno in grande stile di Zlatan Ibrahimovic. Non è della stessa idea Mario Sconcerti, che ha espresso a TMW Radio tutte le sue perplessità sulla capacità di incidere dello svedese:

“Il rapporto tra Ibra ed il Milan è molto profondo, ma non possiamo più considerare lo svedese come un titolare. Forse non può più essere nemmeno la riserva di un titolare”.

“Se l’idea è quella secondo cui può essere una presenza importante nello spogliatoio, ok. Ma non si può più pensare che Ibra risulti come un grande fattore tecnico“.

Pierfrancesco Vecchiotti