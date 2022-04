Delusione Mondiale, Seedorf: “L’Italia può farlo”

Il calcio italiano è ancora scosso dalla cocente delusione in seguito alla sconfitta contro la Macedonia. Dopo la mancata partecipazione del 2018, un secondo schiaffo: non sarà facile ripartire, nonostante la boccata d’ossigeno rappresentata dalla vittoria dell’Europeo.

Su questo argomento si è soffermato anche Clarence Seedorf, olandese all’anagrafe ma italiano d’adozione – se così possiamo dire – visti i tanti anni di esperienza nel nostro paese. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

“L’eliminazione dell’Italia fa male, non me l’aspettavo. Adesso è il momento di riflettere per capire cosa non va. La Nazionale ha comunque un bel gruppo di giovani da cui ripartire, nei prossimi anni l’Italia può tornare a farsi sentire a livello internazionale”.

Pierfrancesco Vecchiotti