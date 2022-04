Sindaco Sala, novità per il nuovo stadio: riguarda Investcorp!

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione stadio. In arrivo ci sono importanti novità: con l’acquisto del Milan da parte del fondo del Bahrain Investcorp alcune cose potrebbero prendere una piega diversa.

Sala Stadio Investcorp

Queste le sue parole a riguardo, riportate da SportMediaset: “Quello che posso garantire è che dal nostro punto di vista non cambia nulla, non è la proprietà che cambia le cose. Anzi se la nuova proprietà confermasse un investimento di lungo termine sarebbe anche meglio. Guardo con interesse e potrebbe essere una buona opportunità per il Milan“.

Da tenere in forte considerazione per il nuovo impianto sarà la candidatura di Sesto San Giovanni: proprio in zona infatti lo stesso Investcorp ha questo immobiliare tra i suoi principali settori d’investimento.

FILIPPO FAGIOLINI