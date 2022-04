Successo Inter: il fratello di Theo Hernandez polemico sui social!

Il Milan perde il derby per 3-0 contro l’Inter. Ciononostante non sono mancate le polemiche per gli episodi della gara: nel particolare, il gol di Bennacer – per il temporaneo gol del 2 a 1 – è stato annullato per fuorigioco di Kalulu, tra le proteste rossonere. Successivamente il gol di Gosens ha chiuso virtualmente la gara.

Lucas Hernandez Theo

A commentare l’episodio è stato Lucas Hernandez, giocatore del Bayern Monaco e fratello di Theo, tramite il suo profilo Instagram. “Scandaleux” sono state le parole riportatate dal francese, commentando le decisioni arbitrali.