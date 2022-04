Svelato in diretta da Galliani: un ex Juventus fu a un passo dal Milan!

L’ex ad rossonero, Adriano Galliani, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha rivelato un interessante retroscena relativo ad un mancato approdo di un grande allenatore sulla panchina del Milan. Queste le parole del dirigente del Monza:

Galliani, Lippi, allenatore Milan

“Marcello Lippi è un amico e con lui mi sono incontrato. É come con le signore, ci sono storie che non vanno a buon fine. Siamo stati molto vicini, poi l’affare non è andato in porto. Sicuramente è un rimpianto, ma alla fine abbiamo avuto in quel periodo tanti grandi allenatori”.