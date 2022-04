“Mi chiesero una cosa”, fu a un passo: perché Thauvin ha rifiutato il Milan!

Florian Thauvin, la scorsa estate, è stato molto vicino al Milan. L’attaccante francese, classe 1993, aveva dato priorità ai rossoneri visto l’imminente addio al Marsiglia. Poi qualcosa è andato storto, come raccontano le parole del diretto interessato ai microfoni di Canal +:

Thauvin Milan

“Dovevo trasferirmi al Milan, ma la società non conosceva ancora il budget: l’incertezza era legata alla qualificazione in Champions League e ad importanti rinnovi ancora da definire. Mi hanno chiesto tempo, ma arrivato ad aprile ho deciso di non aspettare più i rossoneri”.

Pierfrancesco Vecchiotti