Theo Hernandez assente a Milanello: svelato il motivo

Theo Hernandez stamattina non si è allenato. A rivelarlo è stato SkySport, secondo cui per il terzino francese non ci sarebbe alcun problema fisico. Il giocatore non era presente a Milanello per motivi familiari.

Theo Milanello Figlio

In mattinata infatti è nato il suo primo figlio, che si chiamerà Theo Junior.

Già da domani Theo Hernandez tornerà regolarmente ad allenarsi e sarà a disposizione per la sfida contro il Torino. Pioli potrà dunque contare su di lui per l’impegnativa trasferta.

FILIPPO FAGIOLINI