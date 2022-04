Theo Hernandez non ci sta: “Lo fanno sempre contro di noi!”

A fine gara il terzino del Milan, Theo Hernandez, si è espresso così a DAZN sul match contro il Torino:

Theo Milan Torino

SULL’OCCASIONE BUTTATA – “Abbiamo dato tutto per vincere questa partita. Non abbiamo vinto ma la prossima settimana abbiamo già una partita da vincere“.

SULL’ATTACCO CHE STENTA – “Sapevamo che queste partite erano difficili, sia quella di stasera che quella con il Bologna. Noi siamo il Milan, gli avversari giocano bene contro di noi e perdono sempre tutta la partita e così è difficile giocare e vincere“.

SUL CREDERCI ANCORA – “Dobbiamo dare tutto per vincere le partite. Sappiamo che questi ultimi due risultati non sono stati buoni ma, come ho già detto, abbiamo già la prossima partita che è molto importante“.