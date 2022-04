Torino-Milan, altro pareggio: che succede all’attacco rossonero?

Il Milan, dopo la brutta sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina, aveva un’occasione ghiotta per allungare e non l’ha sfruttata. I rossoneri hanno ottenuto il secondo pareggio consecutivo per 0-0 dopo quello con il Bologna. Un problema evidente c’è ed è il gol.

Torino Milan gol

I rossoneri, è vero, hanno avuto diversi infortuni nel corso della stagione e la partita di ieri sera lo ha confermato: Ibrahimovic e Rebic non sono partiti con il gruppo e in panchina mancavano alternative.

Il problema, però, è che il Milan ha creato poco per essere una squadra che deve vincere lo scudetto. L’occasione più ghiotta ce l’ha avuta Tonali, poi tantissime occasione per il Torino di Juric. Se il Diavolo vuole tornare a vincere, deve innanzitutto ritrovare la spensieratezza e la leggerezza di qualche settimana fa, altrimenti sarà complicato portare un trofeo a Milano.