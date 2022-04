Tottenham, Conte fa quattro nomi per la difesa: c’è anche l’obiettivo del Milan

Dal suo ritorno in Inghilterra, Antonio Conte ha decisamente svoltato la stagione del Tottenham che ora è in piena lotta per un posto in Champions League che, fino a qualche settimana fa, sembrava impossibile da raggiungere.

Secondo il The Athletic, però, il tecnico italiano starebbe già pensando alla prossima stagione ed avrebbe proposto ben quattro nomi alla dirigenza londinese per rinforzare il reparto difensivo.

Botman, Conte, Tottenham

Tra questi figura anche Sven Botman, difensore del Lille più volte accostato al Milan nel corso delle ultime settimane. Gli altri nomi proposti dal tecnico degli Spurs sono: Gvardiol del Lipsia, Schlotterbeck del Friburgo e Alessandro Bastoni dell’Inter.