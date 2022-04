Tra Scamacca e Origi il Milan ha una preferenza: le parole del giornalista!

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato delle future mosse di mercato del Milan in merito al nuovo attaccante. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan che prepara la lotta scudetto sta guardando al prossimo goleador: chi prenderà il posto di Ibrahimovic? Sì, perché Zlatan farà al massimo un contratto a gettone, si sta preparando all’addio anche se vuole ancora esserci. Ecco perché Maldini e Massara sono attivissimi per individuare il nuovo centravanti, quello del futuro“.

Poi continua:

Scamacca, Origi, Calciomercato

“Si è parlato per settimane di Origi, il centravanti belga del Liverpool in scadenza di contratto con un ingaggio importante, ma in parallelo i dirigenti rossoneri hanno anche un appuntamento col Sassuolo per Gianluca Scamacca. Qui viene il bello, perché l’attaccante romano ha tutte le caratteristiche per essere un centravanti di prospettiva. Il problema è il prezzo, il Milan parte da quota 30 milioni, al Sassuolo forse non ne bastano neanche 40. Si vedranno, vedremo con quali argomenti: di sicuro il bomber italiano piace molto, forse anche più di Origi”.