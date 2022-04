Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, il Milan ha comunicato l’esonero del tecnico della Primavera, Federico Giunti. La società ha già comunicato il nome del nuovo allenatore che sarà Christian Terni.

Questo il comunicato del Milan:

“AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica dell’U 19 maschile a Christian Terni.

Il Club ringrazia Federico Giunti per il lavoro svolto in questi anni e gli augura il migliori successi per il proseguo del percorso professionale”.