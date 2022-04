Ultime notizie Milan, non solo Kessiè: un altro centrocampista ai saluti!

Il Milan quest’estate rivoluzionerà il proprio centrocampo. Gli unici giocatori certi di rimanere sono Ismael Bennacer e Sandro Tonali, mentre Kessie è destinato a salutare per accasarsi con il Barcellona. E potrebbe non essere l’unico a dire addio.

Come riporta il noto esperto di mercato Nicolò Schira, Tiémoué Bakayoko può tornare al Chelsea con un anno di anticipo, visto l’accordo per un prestito biennale con i Blues. Il centrocampista francese non gioca dal 17 gennaio: il motivo è connesso al suo obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni legato alle presenze, che i rossoneri hanno evitato.

Al suo posto, per la prossima stagione, ci sarà il ritorno di Tommaso Pobega dal Torino, utile anche per il discorso liste.



Francesco Scanu