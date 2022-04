Ultimissima da Sky: la novità sulle condizioni di Ibra!

Il periodo nero di Zlatan Ibrahimovic sembra non aver fine. Lo svedese, assente da diverse giornate, è ancora alle prese con problemi di natura fisica. In giornata a proposito sono arrivate importanti novità in vista di Lazio-Milan, in programma domenica sera alle 20,45.

Ibrahimovic Milan Infortunio

Come riportato da Peppe Di Stefano, Zlatan Ibrahimovic ha da poco lasciato Milanello. Ciò significa che anche oggi lo svedese non prenderà parte alla consueta seduta d’allenamento.

Probabile forfait dunque anche contro la Lazio. La sua ultima presenza risale alla partita contro il Bologna, in cui Pioli decise di fargli giocare gli ultimi venti minuti di gara.

FILIPPO FAGIOLINI