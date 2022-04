Veretout sostituto di Kessie al Milan? Parla il ds della Roma

A seguito dell’imminente addio di Franck Kessie a parametro zero destinazione Barcellona, il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di un sostituto.

Tra i nomi accostati ai rossoneri sulla mediana negli ultimi giorni è spuntato quello di Jordan Veretout. Il francese con Mourinho in panchina ha trovato poco spazio in questa stagione e potrebbe essere nella lista dei partenti.

Veretout Roma calciomercato

A tal riguardo si è espresso il general manager della Roma Thiago Pinto a Dazn:

“Rottura defìnitiva con Veretout? No, adesso non è disponibile adesso ma speriamo possa tornare prima possibile. E’ stato un giocatore importante in questi ultimi anni, lo aspettiamo per migliorare la squadra con la sua qualità e raggiungere gli obiettivi. E’ ancora dentro al progetto“.