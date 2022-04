Verso il Derby, un titolare dell’Inter in dubbio: verrà valutato

Nella sfida di ieri tra Spezia e Inter, che ha visto vittoriosa la squadra di Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni è uscito malconcio dal campo dopo essere scivolato in occasione di un rinvio nel finale di partita.

Stamattina La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni del difensore italiano, in ottica del derby di martedì.

Bastoni, Inter, infortunio

Infatti, il difensore, per questo motivo, sarà valutato per il derby di Coppa Italia in programma martedì sera.

Dunque per Inzaghi non parte bene la preparazione in vista del derby