Verso Lazio-Milan, guaio per Sarri: si ferma un top del centrocampo

Scatta l’allarme in casa Lazio in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Negli ultimi due giorni, infatti, ben 9 giocatori non hanno preso parte agli allenamenti: Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Cataldi, Pedro, Raul Moro, Luiz Felipe, Patric.

A queste assenze, però, se n’è aggiunta anche un’altra molto pesante, che rischia di complicare ulteriormente le strategie di Maurzio Sarri per la sfida contro i rossoneri.

Milinkovic-Savic, Lazio-Milan, infortunio

A causa di un’influenza, infatti, Sergej Milinkovic-Savic non ha potuto prendere parte alla seduta di allenamento. Il serbo è risultato negativo ad un primo tampone per il Covid e lo staff medico biancoceleste tiene monitorata la sua situazione nella speranza di riuscire a recuperarlo in extremis.