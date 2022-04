Verso Milan-Bologna, Mihajlovic suona la carica: “Per i rossoneri non sarà facile!”

Sinisa Mihajlovic, attualmente ricoverato al Sant’Orsola per i noti problemi di salute, ha incoraggiato così i suoi giocatori, attraverso una lunga videochiamata, in vista della trasferta contro il Milan di lunedì sera:

“Insieme dobbiamo essere uniti, qualsiasi cosa sono a disposizione, se ho qualcosa da dirvi individualmente poi ci mettiamo d’accordo. Io non mollerò in questa stanza, voi a Casteldebole, al Dall’Ara, quando si gioca in trasferta. So che abbiamo una situazione difficile per i risultati, ma non per le prestazioni. A Milano non è proprio la trasferta più facile, ci sono sessantamila e tutto, basta andare là e giochiamo. Non sarà facile nemmeno per loro“.