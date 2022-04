Vice Mihajlovic, De Leo: “Situazione già vissuta”, messaggio di sfida al Milan

Nel pre partita di Milan-Bologna, ai microfoni di Sky è intervenuto De Leo, vice-allenatore dei bolognesi e sostituto di Mihajlovic per questo match e per tutto il periodo in cui il serbo sarà assente.

De Leo ha parlato proprio di questa situazione e si è concentrato sul girone di ritorno, che ha visto la propria squadra subire un netto calo.

SU MIHA – “Abbiamo già vissuto questa situazione, siamo ben rodati e pronti per questa partita”

SU RITORNO – “Io non ne farei un dramma, dobbiamo migliorare determinati aspetti, non siamo stati sempre cinici. Occorre inoltre una maggiore leggerezza da ritrovare”

Alessio Dambra