VIDEO – Assurdo gesto di stizza di Cristiano Ronaldo: avete visto cosa ha fatto?

Cristiano Ronaldo è stato protagonista in negativo nel pomeriggio di oggi che ha visto la sua squadra perdere contro l’Everton.

Lo stesso calciatore è stato protagonista di un brutto gesto al termine della partita, e sta facendo il giro del web.

Infatti, l’attaccante portoghese è stato ripreso da un video mentre colpiva il cellulare di qualcuno mentre lo stesso calciatore stava rientrando negli spogliatoi. Secondo quanto si legge su football.newz, il Manchester United è conscio del gesto e indagherà.

Di seguito il video:

Cristiano Ronaldo deu um tapa no celular hoje. Coitado do que vão fazer com ele agora, igual com Calleri…



pic.twitter.com/lVNe0XxeHl