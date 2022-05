Pioli: “Innamorato dei miei giocatori, mancano gli ultimi due gradini!”

Al termine del match tra Hellas Verona e Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto Stefano Pioli:

SU MILAN: “Sono innamorato del club e dei giocatori. Un’altra bella partita e vittoria, ma ne manca un’altra difficilissima settimana prossima. Testa a quella”

SU SPIRITO: “Nei primi 15 minuti la squadra ha giocato benissimo e anche se siamo andati sotto abbiamo avuto coraggio e spirito fino alla fine. Questi ragazzi hanno superato passo dopo passo dei piccoli gradini. Dobbiamo mantenere la concentrazione anche nella prossima gara”

SU PARTITA: “Io credo che all’andata con l’Atalanta abbiamo giocato una delle migliori partite in campionato. E’ una squadra molto forte, simile al Verona in fase difensiva. Vedremo come preparare la partita”

SU LEAO e TONALI: “Giovani ma forti, dopo le vacanze di quest’estate sono tornati con uno spirito completamente diverso. Molti di noi sono giovani stanno vivendo per la prima volta questa situazione. Lavorando con i giocatori vediamo che hanno determinate caratteristiche che vanno sfruttate. Sandro ha una gamba incredibile, dai grandissimi tempi, potrebbe essere anche una mezz’ala per la forza che ha. Tutte queste esperienze gli stanno dando fiducia e consapevolezza. Ho sempre molta difficoltà a confrontarlo ad altri giocatori: lui si sente più Pirlo che Gattuso, ma forse De Rossi è un esempio completo “

SU ULTIME PARTITE: “Rappresenteranno sicuramente un finale di campionato e determineranno il piazzamento finale. Questo Milan è nato dalla sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta, da lì abbiamo imparato tanto e ora speriamo di finire al meglio, non cambiando la nostra mentalità”

Alessio Dambra