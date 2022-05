“Ricorda un campione del Mondo”, il paragone inaspettato su Tonali!

In occasione della presentazione del libro su Concetto Lo Bello ha parlato, tra gli altri, anche Giancarlo Antognoni. L’ex bandiera della Fiorentina, grande protagonista del calcio italiano negli anni ’80, si è soffermato sul Milan e su Sandro Tonali. Queste le sue parole, raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb:

“Tonali a mio parere somiglia a Tardelli: non è un regista classico, sa fare anche gol. Proprio come l’ex calciatore della Juve. Tonali sa inserirsi e rappresenta uno dei punti di forza di questo Milan”.

“L’altro elemento determinante per i rossoneri si chiama Rafael Leao. Detto ciò, se il Diavolo arriverà in fondo è per la forza del collettivo: quest’ultimo è certamente il suo punto di forza principale”.

Pierfrancesco Vecchiotti