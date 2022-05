Atalanta, parla Marino: che complimenti al Milan!

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Milan-Atalanta:

Sulla sconfitta della Roma:

“Credo che quello che è successo ieri sera è la testimonianza del fatto che in Serie A può venir fuori qualsiasi risultato. Penso che la partita di questa sera sia aperta a qualsiasi tipo di risultato”.

Sulle motivazioni:

“Bisogna fare i complimenti al Milan, dai giocatori a tutto lo staff, che stanno facendo una grande stagione. Queste sono partite che possono determinare tanto per entrambe le formazioni, per noi in ottica Europa, per loro per lo Scudetto”.