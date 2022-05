Juric avvisa il Milan: “Belotti? Deve fare soltanto una cosa”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli, Ivan Juric non ha parlato soltanto di quella che potrà essere la partita di domani, ma anche del futuro di Andrea Belotti.

L’attaccante della nazionale italiana è in scadenza di contratto ma non è ancora stata trovata la quadra per il rinnovo. Il Milan è vigile sulla sua situazione e lo segue da tempo.

Belotti Juric Milan

Ecco le dichiarazioni di Juric:

“Con il Gallo parlo un po’ di tutto: per me si devono sedere e deve firmare, è tutto molto semplice. La mia sensazione è che sia un gioco di dadi. La mia sensazione è che può dare molto di più di quello che ha fatto quest’anno. Questa stagione è stata molto difficile a livello di infortuni ma secondo me a livello calcistico lui può dare ancora tanto. Per me devono sedersi, parlare, mettersi d’accordo. E’ molto semplice, se vogliono“.