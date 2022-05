Bonucci fa infuriare i tifosi: “Il passaggio al Milan fu un errore. Scudetto? C’è una favorita”

Leonardo Bonucci, ospite di Pierluigi Pardo su Dazn, ha parlato della lotta scudetto tra Milan ed Inter e del suo breve periodo in maglia rossonera. Queste le parole del difensore:

Sul trasferimento al Milan:

“Come già sanno tutti, la Juventus per me arriva prima di tutto. Quella di andare via quell’anno (al Milan, ndr) fu una scelta dettata da momenti di delusione, rabbia e frustrazione, che però sono stati cancellati. Dagli errori si impara e oggi sono contento di essere un esempio per i più giovani, e spero di continuare ad esserlo, almeno per i prossimi due anni“.

Sulla favorita per lo scudetto:

“Per me, a guardare le partite che mancano, direi l’Inter, perché ha partite più abbordabili. il campionato ci ha però regalato tante sorprese, peccato non essere lì a lottare. Bello per i tifosi perché fino all’ultimo vanno allo stadio per veder lottare la squadra per un obiettivo”.