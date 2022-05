Tutti pazzi per Bremer: è corsa a tre in Serie A per l’obiettivo del Milan!

Con la stagione ormai conclusa, a una settimana dalla vittoria del 19° scudetto, in casa Milan è tempo di discutere di calciomercato, con la sessione estiva al via il prossimo 1 luglio.

Dopo l’intervento al crociato di Zlatan Ibrahimovic, che dovrà stare lontano dal campo per un periodo di circa 7-8 mesi, si fa sempre più grande la necessità di trovare un nuovo profilo per l’attacco, senza però trascurare gli altri reparti della rosa.

BREMER NEL MIRINO

In difesa, il profilo messo nel mirino è quello di Gleison Bremer, giocatore del Torino reduce da un’ottima stagione in Serie A.

Bremer Belotti Nkoulu

Il difensore piace molto anche all’Inter, che comincia a guardarsi intorno nel caso in cui Alessandro Bastoni dovesse lasciare il club in estate, ammesso che arrivi un’offerta indeclinabile per i nerazzurri.

OCCHIO AL NAPOLI

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, inoltre, Bremer è seguito con interesse anche dal Napoli, pronto a inserirsi nella corsa al difensore insieme alle milanesi, se l’addio di Koulibaly dovesse concretizzarsi.

Gabriella Ricci