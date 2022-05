Buffon elogia il Milan: “La differenza con le altre sta tutta qui!”

In un’intervista rilasciata ai canali di TUTTOmercatoWEB.com, il portiere del Parma Gianluigi Buffon ha affrontato, tra gli altri, il tema sulla vittoria scudetto del Milan.

IL COMMENTO

L’ex estremo difensore bianconero ha di fatto elogiato il club rossonero, a suo avviso non il più forte della Serie A, ma che ha saputo fare la differenza grazie ad una serie di fattori: “Il Milan non era la squadra più forte, perché lo erano Inter e Juve secondo me, ma è stata la più brava. La differenza l’hanno fatta tecnico, società e dirigenza“.

Pioli Maldini Milan

“I tre elementi di spicco – ha aggiunto – sono stati Maignan, Theo Hernandez e Tonali. Anche Leao lo è stato, ma in maniera più discontinua. Questo vuol dire crederci insieme, avere un gruppo e un allenatore che riescono a stimolarti e a creare un ambiente positivo“.

Gabriella Ricci