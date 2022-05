Calabria elogia Pioli: “Scudetto? Lo merita per un motivo”

Continuano i festeggiamenti in casa Milan dopo la conquista del 19esimo scudetto. Davide Calabria, capitano rossonero in assenza di Romagnoli, ha parlato a Milan TV del percorso che ha portato la sua squadra alla conquista del titolo:

“Abbiamo festeggiato questa nottata, un giusto premio di un grande percorso durato parecchi mesi. Godiamoci questa emozione ancora per un po’. Pioli? Ha fatto un lavoro eccezionale, col passare del tempo ci siamo conosciuti meglio e abbiamo capito cosa chiedeva lui, ci siamo messi a disposizione”

“Non si vince per caso, l’abbiamo ascoltato e abbiamo fatto si che le sue idee potessero venire bene in campo e portare dei risultati come quello che è arrivato. La vittoria dello scudetto è un risultato grande, un percorso di 38 partite… non è semplice arrivare primi, con questo livello in Serie A. Ce lo siamo meritati, è stato un percorso che ci ha resi orgogliosi e anche il mister lo merita, è una brava persona prima che un bravo mister“

Calabria Milan scudetto

Il terzino ha poi voluto riservare un ringraziamento speciale alla sua famiglia: “Mia mamma ha speso tanto, forse troppo tempo per me; mio papà ha lavorato un sacco di ora per farmi arrivare fin qua, mia sorella è stata un po’ trascurata per colpa mia (ride, ndr), la mia ragazza che mi è sempre stata accanto, mio zio che c’è sempre stato: anche se juventino credo abbiamo esultato. Ringrazio la mia famiglia, senza di loro non sarei mai arrivato qua“.