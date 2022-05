Calciomercato, annuncio a sorpresa: “Forse andrà al Milan!”

Durante l’evento ‘Miti dello Sport‘, Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Gerard Deulofeu. Senza dubbi, lo spagnolo è una delle note più positive della stagione appena trascorsa tra le file bianconere.

Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato più volte al Milan. Il suo eventualmente sarebbe un ritorno, visto che ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2016/2017, senza però riuscire a lasciare il segno nel cuore dei tifosi.

Deulofeu Carnevale Milan

Queste le sue parole: “Deulofeu? È un ragazzo fortissimo, ha recuperato in pieno. Ha fatto la bellezza di 13 gol, tantissimi assist. Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all’estero, mi auguro possa rimanere ancora qualche anno con noi. Poi chissà, forse andrà al Napoli, al Milan o all’Inter, questo non lo so“.

Il suo destino sembra essere dunque tutto tranne che certo. Sono diverse le squadre interessate alla finestra: oltre al Milan, restano in agguato anche il West Ham, la Fiorentina e soprattutto il Napoli.