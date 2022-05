Calciomercato Milan, Origi sempre più vicino: le cifre e la data della firma del belga!

Il Milan sta pensando, ovviamente, al finale di stagione per raggiungere l’obiettivo scudetto dopo 11 anni. La dirigenza, però, già si è mossa sul mercato e il nome di Divock Origi è quello più caldo per l’attacco rossonero.

Calciomercato Milan Origi

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante belga del Liverpool è sempre più vicino. A giugno lascerà i Reds a parametro zero e il Milan è pronto a farlo firmare. 3,5 milioni di euro più bonus a stagione, ma dovrà aspettare la finale di Champions League per firmare il nuovo contratto.