Calciomercato Milan: per la trequarti piace un giocatore della Serie A!

In casa Milan la testa è proiettata solo ed esclusivamente a domenica, all’importantissima sfida contro il Sassuolo che potrebbe voler dire scudetto.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera studia qualche mossa di mercato per la prossima stagione e per continuare ad essere competitivi in Italia e, perché no, anche in Europa.

Stando a quanto spiega questa mattina Tuttosport, il Diavolo starebbe pensando cosa fare con Messias il quale è attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Crotone per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

I rossoneri devono decidere se investire quella cifra per il brasiliano o se sfruttarli per puntare dritto su Josip Brekalo.

GettyImages, Josip Brekalo, Torino

Infatti, il croato non vuole restare a Torino, dove era in prestito, e tornerà al Wolfsburg. Non sarà, però, neanche la Germania il suo approdo definitivo dato che vorrà giocare in una squadra che disputerà la Champions League.

Il Milan, dunque, starebbe monitorando con molta attenzione e interesse la situazione del giocatore.