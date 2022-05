Calciomercato Milan, Sanches e non solo: altri due nomi per sognare

Il Milan, in attesa di capire come proseguirà la situazione legata al passaggio di proprietà, è al lavoro per progettare quella che sarà la squadra sul rettangolo di gioco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe messo nel mirino tre giocatori, uno per reparto. Oltre al solito Renato Sanches per il centrocampo, il Diavolo vorrebbe portare a Milano anche Gleison Bremer e Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Milan Zaniolo

Per il calciatore portoghese tutto sembrerebbe delineato, c’è la volontà delle parti e l’affare potrebbe essere definito con un accordo sui 15/20 milioni di euro.

Per la difesa il nome più gettonato è sempre stato quello di Botman, anche lui di proprietà del Lille. Stando a quanto riportato dal quotidiano milanese, la pista che porta al centrale olandese si sarebbe complicata negli ultimi giorni. Al momento il Milan starebbe rispolverando l’ipotesi Bremer, il difensore del Torino ha una valutazione molto alta (circa 40 milioni), ma la società meneghina potrebbe essere pronta ad intervenire in maniera sensibile.

Per l’attacco invece il sogno si chiamerebbe Nicolò Zaniolo, il calciatore della Roma fresco vincitore della Conference League. Maldini potrebbe tastare il terreno per capire l’eventuale fattibilità della trattativa.