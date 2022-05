Calciomercato Milan, si sblocca l’affare Renato Sanches: c’entra Hauge!

Renato Sanches continua ad essere il nome numero 1 per il centrocampo rossonero. Il calciatore vuole andare al Milan e i rossoneri sono pronti a puntare forte su di lui.

Il destino del centrocampista è incredibilmente legato a quello di Jens Petter Hauge, andato in prestito all’Eintracht Francoforte. Grazie alla vittoria dell’Europa League, il giocatore verrà automaticamente riscattato dal club tedesco. Questo porterà nella casse del Milan ben 12 milioni, che verranno investiti a loro volta nell’affare Renato Sanches.

Hauge Francoforte Sanches

Per Renato Sanches il Lille chiede 20 milioni, il Milan è fiducioso di poter chiudere intorno ai 16 milioni.

Qualche dubbio in più invece per quanto riguarda lo stipendio. Maldini e Massara si erano fermati ad un’offerta di 4.5 milioni, mentre il portoghese ne chiedeva 6. Le parti in queste settimane si sono costantemente aggiornate. Ad oggi la sensazione è che Sanches possa accettare a breve l’offerta rossonera.

Situazione dunque abbastanza indirizzata. Mancano da limare solo gli ultimi dettagli e poi arriverà l’ufficialità.