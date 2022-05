Calciomercato Milan, su Milenkovic c’è la concorrenza di altri due club di Serie A!

Nikola Milenkovic piace a diversi club di Serie A. Dopo la conquista dell’Europa con la maglia della Fiorentina, seppur in una stagione poco entusiasmante a livello personale, il serbo ha ancora diversi estimatori soprattutto in Italia.

Su di lui infatti ci sono gli occhi di tutte e tre le big italiane: Milan, Inter e Juventus. I rossoneri hanno infatti pensato a lui nel caso in cui la trattativa per Botman dovesse saltare. Il profilo, abbastanza low cost, potrebbe consentire alla dirigenza di concentrare le proprie risorse economiche su altri reparti.

Il classe 1997 piace inoltre anche a Stefano Pioli, che lo ha già allenato ai tempi di Firenze e che quindi lo conosce bene.

Intanto, sempre secondo il quotidiano, il ds dei viola Daniele Pradè per sostituire la probabile partenza del centrale ha messo sul taccuino diversi nomi per accontentare Vincenzo Italiano. Da Le Normand della Real Sociedad, sempre che gli spagnoli non sparino alto con il prezzo, a Vasquez del Genoa, passando per Kuscevic del Palmeiras, valutato intorno ai 2 milioni e su cui c’è l’Herta Berlino.