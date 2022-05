Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Deulofeu: la notizia

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione di Gerard Deulofeu che, nel corso della prossima sessione di mercato, potrebbe lasciare l’Udinese. Queste le parole del giornalista:

“Dalle notizie che ho, l’Udinese ha intenzione di cedere Deulofeu perché considerano troppo alto l’ingaggio. L’ala potrebbe anche essere ceduta con l’obbligo di riscatto oppure per circa 15 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto a quella richiesta lo scorso anno. L’ex rossonero non ha mai nascosto il suo amore per il Milan ed in questa stagione, quando è stato bene, è stato decisivo per l’Udinese. Il Milan non lo rincorre in maniera interessata ma potrebbe esaminarlo con interesse”.