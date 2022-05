Calhanoglu: “Contro l’Inter la sconfitta più brutta”, poi la frecciata ai rossoneri

Hakan Calhanoglu è stato il protagonista del nuovo episodio di ‘1 vs 1” su DAZN. Il centrocampista ha parlato del suo passaggio, nell’estate scorsa, dal Milan all’Inter:

“Mi ricordo delle parole dette dal mister (Inzaghi, ndr), io ero in nazionale e ho parlato due-tre volte con lui, ho avuto subito un buon accordo con lui. Ci siamo sentiti qualche volta ma eravamo subito contenti del mio arrivo all’Inter. Cambi tattici rispetto al Milan? Sto provando a fare il meglio, sono un giocatore intelligente e non penso sia difficile trovarsi in questo ruolo ma basta ascoltare il mister e capire ciò che vogliono da te. Io mi sono trovato subito in questa squadra”.

Calhanoglu Inter Milan

Il turco non rimpiange affatto la scelta di trasferirsi in nerazzurro: “Sono contento di essere qui. Voglio stare all’Inter il più a lungo possibile perché mi sento a casa”.

Sulla sconfitta più dolorosa della stagione, però, Calhanoglu non ha dubbi: “La sconfitta più brutta della stagione? Quella col Milan”.