Caressa sicuro: “Vi dico cosa succederà domani con Milan e Inter!”

Fabio Cressa, noto telecronista, si è espresso ai microfoni di Radio Deejay sulla penultima giornata di Serie A pronosticando anche i risultati di Milan e Inter, in lotta per lo scudetto:

“Milan-Atalanta 1, Cagliari-Inter 1X. Il campionato per me finirà domani”.

La gara di San Siro sarà cruciale in ottica scudetto: massima concentrazione dalle 17:59 di domani come dichiarato oggi in conferenza stampa da Stefano Pioli. Occhio di riguardo anche per il match delle 20:45 tra i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi che se la vedranno con un Cagliari in lotta per non retrocedere.