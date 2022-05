Casale sfida il Milan: “Vogliamo un’altra Fatal Verona!”

Tra i protagonisti dell’ottima stagione dell’Hellas c’è sicuramente Nicolò Casale. Per il difensore c’è stata anche l’opportunità di lasciare Verona, con direzione Lazio, visto il gradimento di Maurizio Sarri. Alla fine non è stato trovato l’accordo e il difensore è rimasto al Bentegodi. Casale, nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida contro il Milan.

Casale Verona Milan

SUI SOGNI REALIZZATI – “Io con la maglia dell’Hellas, il Bentegodi pieno, una grande partita da giocare col Milan: sì, è un’emozione meravigliosa. Una delle tante che ho vissuto in questa stagione“.

SUL MITO DELLA FATAL VERONA – “Me ne hanno parlato. Sono state partite storiche, delle imprese. Noi ci proveremo di nuovo, ma non tanto perché Verona sia ancora fatale al Milan per lo scudetto. Conta per noi, per conquistare un’altra vittoria che ci permetterebbe di arrivare a 55 punti, il record di sempre per l’Hellas in Serie A“.

SUGLI AVVERSARI – “Ibrahimovic è immenso. Giroud, allo stesso modo, è un centravanti di livello mondiale, che ha avuto una carriera eccezionale. Però è Leão la punta del Milan che può “spaccare” la partita, con la velocità che ha, perché quando accelera è difficile tenerlo e in un attimo scappa via e non lo prendi. Servirà avere tanta attenzione su tutti, ma lui, a mio avviso, è il più pericolo“.

PROSSIMO SOGNO – “Arrivare in Nazionale. Ci spero e lavoro per farcela. E intanto penso alla partita con il Milan“.