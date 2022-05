Cassano boccia Leao: “Il portoghese non lo sa fare!”

Cassano boccia Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan non ha convinto l’ex fantasista di Real Madrid e Inter sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista comportamentale.

In seguito le parole dure di Antonio Cassano sul numero 17 rossonero:

”Leao ha una grande falcata e glielo riconosco, ma per il resto gioca da solo e non fa mai un ‘uno-due’. Si atteggia sempre da fenomeno ma in realtà non lo è. Non mi piace!”.

Cassano lego critiche (Getty Images)

”Il portoghese non sa giocare con i compagni di squadra e non fa mai una sovrapposizione. Si crede un fenomeno ma non lo diventerà mai”.

Bordata di Cassano a Leao che nonostante le critiche questa stagione ha siglato 9 reti arricchite da 5 assist in 30 apparizioni.

Pietro Inferrera