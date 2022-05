Ceferin: “Milan squadra forte, ma in Champions ha avuto un problema”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha parlato delle competizioni europee e si è soffermato sulle possibilità delle squadre italiane di raggiungere le fasi finali di esse. Il numero uno UEFA ha speso parole di elogio per il Milan, sottolineandone la forza ma aprendo a possibili problemi legati alle nuove regole del FFP.

Milan Champions League

“Sono sicuro che le squadre italiane abbiano tutto per arrivare a giocarsi una finale di Champions League, forse quest’anno sono state un po’ sfortunate, specialmente l’Inter che ha una squadra davvero buona. Anche il Milan è una squadra forte. Abbiamo visto la Roma che adesso è concentrata sulla finale di Conference League. Quindi si, è assolutamente possibile che una squadra italiana sia protagonista anche in Champions”.

“Alcuni club italiani avrebbero dei problemi in ogni caso, al di là delle nuove regole del financial fair play. Se ciascun club non rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Come è giusto che sia, se non ci si attiene alle regole. Dobbiamo diventare un’industria sostenibile. In altre attività, ci si può permettere di controllare solo il profitto. Nel calcio invece, i club devono da un lato avere attenzione per il profitto, e dall’altro lato vogliono vincere. E tutti vogliono vincere al giorno d’oggi. E subito. Non la prossima stagione, o tra tre anni, ma oggi. E questo qualche volta diventa un problema perché lo sforzo economico non è sostenibile perché investono troppo, e non controllano i ricavi. Se una squadra non spenderà più del 70% del budget per gli stipendi dei calciatori, ecco questo sarà davvero un cambiamento epocale. Crediamo molto in questo”.