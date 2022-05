“Progetto finito”: Ceferin affonda la Superlega e avverte le squadre

Intervenuto oggi in conferenza stampa dal congresso tenutosi a Vienna, il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin è tornato a parlare nuovamente della questione Superlega, chiudendo di fatto le porte a qualsiasi nuovo possibile sviluppo del progetto:

“Per me questo progetto è finito una volta per tutte o almeno per i prossimi 20 anni. Non so cosa accadrà dopo. E comunque non mi piace chiamarla Superlega, perché questo progetto è tutto tranne che, appunto, una Superlega“.

Ceferin UEFA Superlega

Sulle squadre che continuano a sostenere la Superlega (Juventus, Real Madrid e Barcellona), Ceferin ha aggiunto: “Sostengono che abbiamo il monopolio, ma io ho detto molte volte che nessuno deve per forza giocare nella nostre competizioni, così come nessuna federazione è costretta a fare parte dell’UEFA. Hanno tutti i diritti per creare la propria UEFA, hanno tutto il diritto di giocare la propria competizione. Ma, ovviamente, secondo il nostro regolamento se giochi un’altra competizione non puoi giocare anche nella nostra. E tutto ciò, se permettete, è ben lungi dall’essere una posizione dominante“.