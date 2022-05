Prima cessione in casa Milan: l’attaccante andrà via in prestito!

Archiviata la vittoria dello scudetto, il Milan non perde tempo e inizia a programmare la prossima stagione, a partire dal mercato.

I rossoneri devono infatti definire le prime mosse in entrata e in uscita, dove, a tal proposito, pare abbia già definito il futuro di un attaccante della rosa.

Lazetic Milan Calciomercato

LA NOTIZIA

Il nome in questione, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è quello di Marko Lazetic, giocatore impiegato una sola volta da mister Pioli, e che ha collezionato alcune presenze solo con la Primavera.

Il numero 22, durante quest’estate, potrebbe lasciare Milano per approdare in una nuova realtà: la volontà del club è che l’attaccante possa andare in prestito altrove, avendo così la possibilità di giocare con più continuità e rientrare quando sarà più pronto.

Gabriella Ricci