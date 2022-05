Cessione Milan, ora cambia tutto: trattativa avviata!

Le trattative per la cessione del Milan continuano. Nonostante il forte interesse di Investcorp, negli ultimi giorni sono uscite indiscrezioni sul possibile affondo da parte di un’altra società, la RedBird.

Secondo quanto riportato oggi da Verità&Affari, il fondo americano sarebbe pronto a formulare un’offerta addirittura superiore a quella fatta da Investcorp (1,1 miliardi di euro).

Milan Cessione RedBird

La decisione finale spetterà ad Elliott. La priorità è quella che il Milan non venga gravato da debito nella finalizzazione dell’operazione.

Per questo, Redbird potrebbe rappresentare la prima scelta, visto che Investcorp aveva presentato un’offerta composta per due terzi da capitale proprio e per il resto da prestiti concessi da varie banche.