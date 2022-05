Corsa scudetto, buona notizia per Leao: arriva la novità dal Tribunale

Arriva un aggiornamento importante in merito al contenzioso legale tra Rafael Leao e lo Sporting Lisbona.

Foto: Getty Leao Milan Sporting

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa ha fornito un aggiornamento in merito alla vicenda legale:

“Oggi il Tribunale di Milano si è riservato di posticipare la decisione definitiva sul pignoramento dello Sporting Lisbona. Gli avvocati italiani dell’attaccante portoghese hanno presentato altre eccezioni che hanno indotto la giudice titolare del procedimento a prendersi una pausa di riflessione di alcune settimane. A questo punto deve essere solo quantificata la cifra che mensilmente Rafael deve (attraverso il Milan) ai suoi creditori di Lisbona.

Questo ulteriore rinvio indirettamente non fa che favorire la trattativa per il rinnovo del contratto con il Milan, ora in scadenza nel 2024. In ogni caso Leao può concentrarsi sul finale di campionato senza questo assillo”.